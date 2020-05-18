مصر تدخل صناعة الإطارات الألمانية لأول مرة في تاريخها (صور)

أعلنت شركة "بيراميدز" المصرية، بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد إنتاج أول إطار مصري للدراجات النارية بتكنولوجيا ألمانية وسواعد مصرية.

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ويذكر أن مصنع ببراميدز لإنتاج إطارات السيارات يقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه، ويعد الأول من نوعه في مصر لإنتاج إطارات النقل، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله.

بالإضافة إلى ذلك، يخضع العاملين في المصنع لتدريب على يد خبراء من ألمانيا ووصل العمل فيه إلى مراحل متقدمة، ويجري حاليا تركيب الماكينات، وتبدأ خطوط الإنتاج الأولي بإنتاج إطارات الدراجات النارية والجرار الزراعي والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية.

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وكان وزير الإنتاج الحربي المصري محمد العصار، قد أكد أهمية مشروعات الإطارات والتي تهدف إلى توفير عائد اقتصادي مضاعف يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

المصدر: صدى البلد