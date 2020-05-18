برميل "برنت" يكسر حاجز الـ34 دولارا

تواصل أسعار النفط الارتفاع، اليوم الاثنين، حيث صعد مزيج "برنت" فوق مستوى الـ34 دولارا للبرميل، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ بداية أبريل الماضي.

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وجرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت"، بحلول الساعة 13:35 بتوقيت موسكو، عند 34.45 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 6% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 31.85 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 8.22% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لموقع "بلومبرغ".

يتبع..