هل يهوي الخام الأمريكي دون مستوى الصفر مجددا؟

ينتهي يوم الثلاثاء موعد تداول عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو، ويتسائل الكثيرون هل يتكرر سيناريو الشهر الماضي، حين هوت العقود بأكثر من 306% وجرى تداولها عند 37.63 دولار تحت الصفر.

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ويستبعد خبراء أن يتكرر ما حدث الشهر الماضي، إذ لا توجد مؤشرات على تكرار الهبوط التاريخي لأقل من الصفر، وسط مؤشرات على تعافي الطلب على الخام والوقود.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر يونيو المقبل، بحلول الساعة 10:50 بتوقيت موسكو، عند مستوى 31.12 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 5.74% عن سعر التسوية السابق.

It is truly funny that some people kept arguing that we will have negative oil prices again at June contract expiry... and then prices jump! pic.twitter.com/mMQ42wENbl — Anas Alhajji (@anasalhajji) May 18, 2020

وتتلقى أسواق النفط هذه الفترة دعما من تخفيضات الإنتاج، التي تنفذها دول مجموعة "أوبك+"، إلى جانب مؤشرات على وجود تعاف تدريجي في الطلب نظرا لتخفيف القيود لاحتواء فيروس كورونا.

واليوم اقتربت عقود خام "برنت" من مستوى 34 دولارا للبرميل، وصعدت بواقع 1.33 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوى منذ 13 أبريل الماضي.

المصدر: وكالات