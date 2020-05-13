الجزائر تشتري نحو 500 ألف طن من القمح

قال متعاملون أوروبيون اليوم الأربعاء، إن الديوان المهني الجزائري للحبوب، اشترى نحو 500 ألف طن من القمح في مناقصة استيراد أغلقت الثلاثاء.

وتدور تقديرات السعر المدفوع بين 218 و218.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن، حسبما ذكر المتعاملون، علما أن الديوان الجزائري لا ينشر تفاصيل مناقصات الحبوب، والنتائج التي يوردها المتعاملون محض تقديرات.

وقدر معظم المتعاملين كميات القمح المستوردة بين 480 و500 ألف طن، انخفاضا من تقديرات سابقة عند حوالي 600 ألف طن.

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وطلبت الجزائر شحن القمح على فترتين في النصف الثاني من يوليو والنصف الأول من أغسطس وللبائع الخيار في منشأ القمح لكن من المرجح أن يشكل القمح الفرنسي معظم الكمية.

وقال أحد المتعاملين: "تبدو الأسعار منخفضة نسبيا.. التجار الفرنسيون ليس لديهم الكثير من العمل في دفاترهم للمحصول الجديد لذلك كانت فرصة ينبغي عدم تفويتها".

وأضاف أن بعض الشحنات قد تأتي من منطقة البلطيق لفترة شحن النصف الأول من أغسطس وفقا لمدى تقدم الحصاد.

جدير بالذكر أن الجزائر مشتر رئيسي للقمح من الاتحاد الأوروبي، وخاصة من فرنسا التي تعد أكبر مورد للقمح إلى الجزائر.

المصدر: رويترز