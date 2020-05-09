"فاو": واردات تونس من الحبوب سترتفع 20 بالمئة الموسم القادم

أفاد تقرير عن منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، بأن واردات تونس من الحبوب لموسم 2020- 2021 ستزداد بنسبة 20 بالمئة مقارنة مع الموسم السابق، وذلك إلى 3.8 مليون طن.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن ذلك يعود للتوقعات بتراجع محصول الحبوب بواقع الثلث هذا العام.

وكانت تونس سجلت رقما قياسيا في الحصاد العام الماضي بلغ 2.4 مليون طن، لكن المنظمة تتوقع تسجيل رقم قرب المستوى المتوسط عند 1.5 مليون طن لهذا العام.

وتخصص تونس معظم أراضيها الزراعية الخصبة لزراعة القمح وتستورد في الأساس القمح اللين والشعير، وتهدف للوصول بالإنتاج المحلي من الحبوب إلى 2.7 مليون طن سنويا.

وتمثل الزراعة زهاء 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس.

المصدر: رويترز