لقد كان "خطأ".. وارن بافيت يبيع الأسهم التي يملكها في شركات الطيران

أفاد المستثمر الأمريكي وارن بافيت، الرئيس التنفيذي لشركة "بيركشير هاثاواي"، بأن الشركة باعت جميع الأسهم التي كانت تملكها في 4 شركات طيران أمريكية.

ووفقا للمستثمر فقد باعت شركته أسهما في "دلتا إيرلاينز" و"أمريكان إيرلاينز" و"ساوث ويست إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز".

ويرى بافيت، الذي يعد أكثر المستثمرين دهاء، أن قطاع الطيران سيحتاج لسنوات كي يتمكن من التعافي والعودة إلى المعدلات السابقة.

ووصف بافيت، الاستثمار في صناعة الطيران "بالخطأ"، ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه أن تتكبد شركات الطيران والسياحة خسائر بالمليارات جراء جائحة كورونا.

ووفقا لبيانات تعود لنهاية العام الماضي فقد كانت شركة بافيت تملك حصصا في الشركات الأربع كالتالي: 11% في "دلتا إيرلاينز" و10% في "أمريكان إيرلاينز" و10% في "ساوث ويست إيرلاينز" و9% في "يونايتد إيرلاينز".

وكانت الشركة قد كشفت في وقت سابق عن خسائر بقيمة 50 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري نتيجة هبوط أسواق الأسهم جراء جائحة كورونا.

المصدر: وكالات