"البترول الكويتية" تخفض انتاج النفط الخام حتى ديسمبر 2020

أكد مصدران مطلعان اليوم الخميس، أن مؤسسة البترول الكويتية أخطرت المشترين بخفض إضافي بنسبة 22% في أحجام الخام المتعاقد عليها من يوليو ولغاية ديسمبر، إضافة إلى تخفيضات تقررت سابقا.

وأشار المصدران، إلى أن التخفيضات تأتي تماشيا مع قرار مجموعة "أوبك+" بتقليص إمدادات النفط بدءا من شهر مايو المقبل، بسبب أزمة الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر النفط لوفرة المعروض في الأسواق وقلة الطلب.

وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية الأحد الماضي، أنها "تنسق مع عملائها عالميا لخفض إمداداتها من الخام بما ينسجم مع التزاماتها بموجب اتفاق أوبك+".

وأعلنت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة "أوبك+"، الاتفاق مطلع الشهر الحالي، على خفض إنتاجي جديد من أول مايو لتدعيم السوق، عقب تراجع في الطلب نتيجة إجراءات الغلق الشامل المتخذة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وتعتزم "أوبك+" خفض الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو، على أن يقلص المنتجون القيود تدريجيا بعد ذلك.

وقال وزير النفط الكويتي الأسبوع الماضي، إن "بلاده بدأت بالفعل في خفض إمدادات الخام إلى السوق العالمية قبل دخول اتفاق أوبك+ حيز التنفيذ".

المصدر: "رويترز"