الكويتية تخفض إمدادات النفط تماشيا مع اتفاق أوبك+ بدءا من مايو
Reuters
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أعلنت مؤسسة البترول الكویتیة أنھا بصدد التنسیق مع العملاء بالأسواق العالمیة لخفض إمداداتھا من النفط الخام، تماشیا مع التزامات الكویت باتفاق أوبك +، وذلك بدءا من مایو المقبل.
وكان أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومنتجون مستقلون من خارجھا اتفقوا في اجتماعھم الذي عقد في 13 أبریل الجاري على خفض معدلات الانتاج من النفط بواقع 9.7 ملیون برمیل یومیا اعتبارا من الأول من مایو لفترة أولیة تستمر شھرین وتنتھي في 30 یونیو 2020.
المصدر: كونا