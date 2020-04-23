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مصر تحقق أكثر من 97% من احتياجاتها من الدواجن

مال وأعمال

مصر تحقق أكثر من 97% من احتياجاتها من الدواجن
Reuters
مصر - دواجن
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أعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير، أن مربي الدواجن يعملون بإخلاص لتأمين احتياجات الشعب من البروتين طوال العام، وخاصة خلال هذه الأيام التي تواجهها مصر بعد ظهور فيروس كورونا.

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وأضاف القصير، أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 مليون دجاجة يوميا، بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ حوالي مليار وأربعمئة مليون دجاجة، وحوالي ثلاثة عشر مليار بيضة.

وتابع: "نحقق أكثر من 97% من احتياجاتنا من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير وحجم الاستثمارات في صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنية ويستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل".

المصدر: RT

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