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الإمارات تعلن تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة

مال وأعمال

الإمارات تعلن تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة
Reuters
صورة تعبيرية
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قالت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، إنها قررت تمديد فترة سداد ضريبة القيمة المضافة المنتهية في الـ31 من مارس الماضي إلى 28 مايو المقبل.

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وأضافت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القرار اتخذ بصفة استثنائية.

وكانت الهيئة قالت الأسبوع الماضي إنها ستمدد استثنائيا الفترة الضريبية للمسجلين للضريبة الانتقائية.

وتتعرض قطاعات الأعمال في مختلف دول العالم لضغوطات بسبب انتشار فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، ما دفع الحكومات لاتخاذ تدابير لدعم قطاعات الأعمال المختلفة.

المصدر: "رويترز"

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