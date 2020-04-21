الإمارات تسجل أعلى معدل إصابة يومي بكورونا و3 وفيات جديدة

سجلت الإمارات اليوم الثلاثاء أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا، فيما رصدت 3 وفيات جديدة.

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وبحسب وزارة الصحة الإماراتية فقد تم إجراء أكثر من 30 ألف فحص جديد لمواطنين ومقيمين في مختلف مناطق الدولة، وسجلت 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات 7755 حالة"​​.

وأشارت الوزارة إلى "وفاة 3 حالات لمصابين من الجنسية الآسيوية من تداعيات الإصابة بكورونا، وبالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 46 حالة".

المصدر: سبوتنيك