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كورونا.. بريطانيا تسجل 16509 وفيات في المستشفيات حتى ظهر الأحد

الإمارات تعلن ارتفاع حالات الشفاء من عدوى كورونا إلى 1360 حالة

أخبار العالم العربي

الإمارات تعلن ارتفاع حالات الشفاء من عدوى كورونا إلى 1360 حالة
Reuters Christopher Pike
عمال يقفون في طابور لدخول متجر في دبي
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أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن عدد حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بلغ 1360 حالة، بعد تسجيل 74 حالة شفاء جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في الإمارات
ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في الإمارات

وأفادت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان، اليوم الاثنين، بكشف 484 حالة إصابة بعدوى كورونا من جنسيات مختلفة خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في الإمارات إلى 7265 حالة.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

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