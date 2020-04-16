قطر والكويت تقدمان خصما كبيرا على نفطهما

كشفت ثلاثة مصادر تجارية، اليوم الخميس، أن شركة "قطر للبترول" قدمت خصما كبيرا لشحنتين من النفط الخام، وذلك في وقت هبطت فيه أسعار الخام في الأسواق إلى مستويات متدنية.

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وقالت المصادر، إن "قطر للبترول" باعت شحنتين من خام الشاهين تحميل يونيو المقبل بمتوسط خصم 10.40 دولار للبرميل عن الأسعار المعروضة لخام دبي.

وقطر ليست الدولة الوحيدة التي تقدم خصومات على نفطها، حيث أظهرت وثيقة أن الكويت خفضت سعر بيع نفطها لعملاء في آسيا.

وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر مايو المقبل عند 7.80 دولار للبرميل، دون متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي.

ويعني ذلك أن الكويت خفضت سعر الخام بواقع 3.15 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

وجاءت خطوة قطر والكويت بعد أن خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار البيع لآسيا في مايو المقبل.

وتتعرض أسواق النفط لضغوطات بسبب تراجع الطلب على النفط جراء جائحة كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الدول لوقف انتشار الفيروس.

المصدر: "رويترز"