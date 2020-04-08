 
مباشر
عاجل
مصر تعلن إنتاج 200 ألف جرعة لدواء يستخدم في علاج فيروس كورونا

انكماش اقتصاد قطر مع تراجع أنشطة التعدين والمحاجر

مال وأعمال

انكماش اقتصاد قطر مع تراجع أنشطة التعدين والمحاجر
Reuters
انكماش اقتصاد قطر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nmbh

أظهرت بيانات انكماش اقتصاد قطر بنسبة 0.6% في الربع الأخير من 2019، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، إذ تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر بنسبة 3.4% في الربع مقارنة مع مستواها قبل عام.

إقرأ المزيد
قطر تكشف عن إجمالي عدد الإصابات والوفيات جراء كورونا في البلاد
قطر تكشف عن إجمالي عدد الإصابات والوفيات جراء كورونا في البلاد

كما أظهرت بيانات نشرت اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في قطر، انكمش بنسبة 1.4% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث من 2019.

وكانت الدوحة قد باعت أمس سندات بقيمة 10 مليارات دولار على ثلاث شرائح.

وقالت نشرة الاكتتاب إن جائحة فيروس كورونا المستجد قد تواصل إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، وقد تؤدي إلى تسجيل ركود هذا العام.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا