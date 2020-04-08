انكماش اقتصاد قطر مع تراجع أنشطة التعدين والمحاجر

أظهرت بيانات انكماش اقتصاد قطر بنسبة 0.6% في الربع الأخير من 2019، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، إذ تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر بنسبة 3.4% في الربع مقارنة مع مستواها قبل عام.

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كما أظهرت بيانات نشرت اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في قطر، انكمش بنسبة 1.4% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث من 2019.

وكانت الدوحة قد باعت أمس سندات بقيمة 10 مليارات دولار على ثلاث شرائح.

وقالت نشرة الاكتتاب إن جائحة فيروس كورونا المستجد قد تواصل إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، وقد تؤدي إلى تسجيل ركود هذا العام.

المصدر: "رويترز"