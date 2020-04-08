قطر تكشف عن إجمالي عدد الإصابات والوفيات جراء كورونا في البلاد

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2210.

ونشرت الوزارة تغريدة على "تويتر" قالت فيها إن 28 شخصا تماثلوا للشفاء في آخر 24 ساعة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 178.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر



Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/C7QrN7lDBo — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) April 8, 2020

في المقابل، لم تسجل في اليوم الأخير أية وفاة، لتتوقف حصيلة الوفيات في البلاد عند 6 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن 3710 أشخاص خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بالفيروس في آخر 24 ساعة.

المصدر: RT