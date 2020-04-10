الكرملين: نعتبر صفقة "أوبك+" تمت

أعطى الكرملين اليوم الحمعة نظرة إيجابية للتفاهمات التي توصلت إليها دول مجموعة "أوبك+" بقيادة موسكو والرياض، أمس الخميس.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خلال حديثه للصحفيين اليوم الجمعة، إن "الرئيس بوتين قد رحب بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في مجال النفط".

وردا على سؤال فيما إذا كان الكرملين يعتقد أن صفقة "أوبك+" قد تمت، أجاب بيسكوف بالقول: "تمت".

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي يقيم بنظرة إيجابية الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن النفط، مرحبا بانضمام المكسيك إلى الوثيقة الختامية، التي سيكون لها تأثير إيجابي على أسواق النفط.

وأكد أن موسكو تقيم بشكل إيجابي "الموقف البناء الذي اتخذه الجانب المكسيكي"، وأضاف: "الآن يمككنا التحدث عن حل وسط لجميع الدول الـ23 المشاركة، ونحن مقتنعون بأنه سيكون لهذا الاتفاق أثر إيجابي، وسياعد على استقرار أسواق الطاقة العالمية".

وأضاف بيسكوف أن "قرار روسيا تقديم التنازلات وخفض إنتاجها النفطي في إطار الجهود الجماعية لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة ليس خسارة، بل على العكس، سمح بتجنب الفوضى في الاقتصاد العالمي".

وتوصلت دول "أوبك+" خلال اجتماعها أمس إلى تفاهم بشأن تخفيضات الإنتاج، حيث تعتزم تقليص الإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يوميا في الشهرين القادمين.

وبعد يونيو 2020 وحتى ديسمبر 2020 سيتم تقليص التخفيضات من 10 ملايين إلى 8 ملايين برميل يوميا، ثم إلى 6 ملايين اعتبارا من يناير 2021 إلى أبريل 2022.

المصدر: "تاس"