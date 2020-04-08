"رويترز": من المتوقع أن تبيع أبو ظبي سندات في ثلاث شرائح بقيمة 6 مليارات دولار

قال مصدران لوكالة "رويترز" إنه من المتوقع أن تبيع أبو ظبي سندات في ثلاث شرائح بقيمة ستة مليارات دولار اليوم الأربعاء.

وأضافت "رويترز" أن أبو ظبي تلقت طلبات اكتتاب إجمالية قيمتها حوالي 44 مليار دولار للسندات وآجالها 5 سنوات و10 سنوات و30 عاما.

إقرأ المزيد

وأضاف المصدران أن أبو ظبي ضيقت السعر الاسترشادي للسندات بمقدار 45 نقطة أساس إلى 220 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الخمس سنوات، وإلى 240 نقطة أساس فوق نفس السعر القياسي لشريحة العشر سنوات وإلى 4.1 في المئة لسندات الثلاثين عاما.

وسجلت وزارة الصحة الإماراتية أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" في البلاد بـ300 حالة، دون رصد أي وفيات جديدة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية فريدة الحوسني، في إفادة إعلامية لحكومة البلاد، اليوم، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 300 حالة، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نقطة 2659 إصابة بعد أن كان على مستوى 2359 أمس الثلاثاء.

وتحدثت الحوسني عن شفاء 53 حالة وتعافيها التام من فيروس كورونا المستجد، ليبغ بذلك مجموع المتعافين إلى 239 شخصا.

ولم تشر المتحدثة باسم وزارة الصحة الإماراتية إلى رصد أي وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس في البلاد خلال اليوم الماضي، ليبقى عدد المتوفين عند نقطة 12 حالة.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية