منظمة التجارة العالمية تتوقع تراجعا في 2020 وانتعاشا في 2021

توقعت منظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء، تراجع التجارة العالمية في السلع لهذا العام بسبب جائحة مرض "كوفيد-19"، قبل أن يعود هذا القطاع مجددا إلى الانتعاش في 2021.

ووضعت منظمة التجارة نطاقا واسعا للتراجع في العام الحالي، ليتراوح بين 13 و32 بالمئة.

وقالت المنظمة التي مقرها جنيف، إنه لا تزال هناك ضبابية تكتنف التأثير الاقتصادي للأزمة الصحية غير المسبوقة.

وأضافت أنه بالنسبة لعام 2021 فإنها تتوقع انتعاشا يتراوح بين 21 و24 بالمئة، مع توقف النتيجة بشكل كبير على مدة التفشي وفعالية ردود الأفعال على صعيد السياسات.

المصدر: رويترز