"بلومبرغ" تتحدث عن عقبة أمام صفقة النفط بين روسيا والسعودية

أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصدر مطلع، بوجود خلاف ظهرت بين موسكو والرياض خلال مناقشة تفاصيل تخفيضات الإنتاج في اتفاق النفط الجديد.

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وقال مصدر مطلع على المفاوضات النفطية بين البلدين، إن "موسكو والرياض لم تستطيعا الاتفاق على تفاصيل خفض الإنتاج".

وأضافت "بلومبرغ"، أن روسيا والسعودية تريدان أن تنضم الولايات المتحدة إلى الاتفاق الجديد، لكن الأخيرة، التي باتت مؤخرا أكبر منتج للنفط في العالم، لن تقبل على الأرجح تقليص إنتاجها النفطي.

كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستبعد مؤخرا احتمال فرض رسوم جمركية على النفط المستورد من الخارج، في خطوة تهدف لحماية الشركات الأمريكية في ظل تدني أسعار النفط.

وكانت دول تحالف "أوبك+"، الذي تقوده روسيا والسعودية، قد فشلت في 6 مارس الماضي بالتوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج، وفي ظل ذلك رفعت القيود التي كانت مفروضة على الإنتاج منذ مطلع أبريل الجاري ما ساهم في هبوط أسعار الذهب الأسود.

ومن المخطط عقد اجتماع طارئ لدول "أوبك+" ودول نفطية أخرى الخميس المقبل، لبحث الاتفاق الجديد، مع العلم أن هذا الاجتماع كان من المفترض عقده اليوم إلا أنه تقرر تأجيله.

المصدر: "نوفوستي"