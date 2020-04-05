مصدر سعودي رفيع: "أرامكو" تؤجل إعلان أسعار خام مايو لما بعد اجتماع "أوبك+"

أكدت وكالة "رويترز" أن شركة "أرامكو" السعودية سترجئ إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر مايو حتى 10 أبريل لانتظار نتائج الاجتماع المقرر لتحالف "أوبك+" حول تخفيضات إنتاج محتملة.

ونقلت الوكالة اليوم الأحد عن مصدر سعودي رفيع المستوى، وصفه هذا القرار بالإجراء غير المسبوق لم تتخذه "أرامكو" من قبل، موضحا: "أسعار البيع الرسمية لشهر مايو ستعتمد على مخرجات اجتماع أوبك+، ونبذل ما بوسعنا لإنجاحه، بما في ذلك اتخاذ هذه الخطوة غير العادية لتأجيل أسعار البيع الرسمية".

إقرأ المزيد

وذكر المصدر أن الرياض تسعى في الاجتماع المقرر عقده الخميس القادم، إلى تجنب تكرار نتائج اجتماع مارس الذي شهد انهيارا لمحادثات النفط بين دول منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها خارج المنظمة بسبب تناقضات في وجهات نظر روسيا والسعودية.

وتابع المصدر أن تأجيل الاجتماع المقبل الذي كان من المقرر أصلا أن يعقد الاثنين جاء بغية إتاحة مزيد من الوقت للتواصل مع جميع المنتجين بمن فيهم أعضاء "أوبك+" وغيرهم.

وقد سجلت أسعار النفط أدنى مستوى لها منذ 18 عاما أواخر مارس بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا في العالم وقيام السعودية بزيادة إنتاجها للحد الأقصى في ظل فشل أعضاء تحالف "أوبك+" في تمديد الصفقة التي أتاحت لكبار منتجي النفط في العالم الاحتفاظ بالأسعار على مستوى نحو 60 دولارا للبرميل، على مدى ثلاث سنوات، من خلال فرض قيود مشتركة على حجم الإنتاج.

المصدر: رويترز