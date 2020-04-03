الكشف عن موعد انعقاد اجتماع "أوبك+" الطارئ

قالت وزارة الطاقة الأذربيجانية، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن تشارك جميع دول تحالف "أوبك+" في اجتماع في الـ6 من أبريل الجاري.

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وأضافت الوزارة، أن اجتماع "أوبك+" سيعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وأشارت الوزارة الأذربيجانية إلى أن دول"أوبك+" تعتزم في الإجتماع المرتقب بحث إصدار إعلان جديد للتعاون، دون أن توضح فيما إذا كانت دول جديدة ستنضم للاتفاق.

من جهتها أيدت الكويت مسألة عقد الاجتماع الطارئ، الذي يهدف للتوصل إلى اتفاق جديد يكبح فائض إمدادات النفط، لكنها في الوقت نفسه أعلنت استئناف تصدير النفط من المنطقة المقسومة مع السعودية للمرة الأولى بعد توقف لخمس سنوات.

وكانت السعودية دعت أمس لعقد اجتماع طارئ لدول التحالف لبحث استقرار أسواق النفط المنهارة، وجاء ذلك بعد مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي الاجتماع في وقت تتعرض فيه السوق النفطية لضغوطات بسبب تراجع الطلب على الخام في ظل تداعيانت انتشار فيروس كورونا، وفشل "أوبك+" في اجتماع سابق للتوصل إلى اتفاق بشأن خفض الانتاج.

المصدر: "رويترز" + "نوفوستي"