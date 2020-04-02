بعد اتصال بن سلمان مع ترامب.. السعودية تدعو إلى اجتماع طارئ لتحالف "أوبك+ "

دعت السعودية، اليوم الخميس، إلى عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط من منظمة "أوبك" وخارجها بهدف التوصل إلى اتفاق نفطي عادل يجلب الاستقرار إلى سوق النفط العالمية.

وجاءت دعوة المملكة إلى الاجتماع الطارئ بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد محمد بن سلمان بحثا خلاله الأوضاع في سوق النفط.

وفور صدور الخبر قفزت أسعار الذهب الأسود بنحو 21%، وجرى تداول مزيج "برنت" عند 30.33 دولار للبرميل.

يتبع..