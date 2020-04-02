مصر.. السيسي يوافق على تعديل اتفاق توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على تعديل اتفاق تنفيذ منحة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.

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وتهدف المنحة، كما تشير وسائل الأعلام المصرية، إلى توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر بشكل يعمل على تحسين وتأمين الوصول لطاقة نظيفة وبجودة عالية من خلال توصيل شبكة الغاز الطبيعي لعدد كبير من الوحدات في المناطق الفقيرة والمهمشة، ودعم وإصلاح منظومة الغاز لضمان سياسة مستدامة.

ويفضل المصريون استخدام شبكة الغاز الطبيعي، حيث يوفر ذلك معاناه شراء أنابيب الغاز من المخازن التي تكلفهم أموالا كثيرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية