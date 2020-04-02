أمريكا تحث روسيا والسعودية على تهدئة أسواق النفط

حثت وزارة الطاقة الأمريكية، السعودية وروسيا على تهدئة أسواق النفط بعد زيادة إنتاج المملكة من النفط الخام إلى رقم قياسي بلغ أكثر من 12 مليون برميل يوميا رغم تراجع الطلب على النفط.

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة شايلين هاينس أمس الأربعاء إن: "زيادة الإنتاج خلال هذا التوقيت من التراجع الذي لم يسبق له مثيل في الطلب العالمي أمر يدعو للإحباط ولا يجسد التخطيط التشاوري الذي نود أن نراه من شريكين ولا يفيد مصالحنا المشتركة في استقرار الأسواق".

وأضافت أن وزير الطاقة دان برويليت، يجري محادثات مع نظيريه في الدولتين المنتجتين للنفط في محاولة لاستقرار الأسواق.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا تبحث الوضع في سوق النفط مع الشركاء في "أوبك" والولايات المتحدة، مؤكدا ضرورة إيجاد حل لإرسائها.

يذكر أن أسعار النفط هبطت إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 15 سنة، على خلفية فشل دول "أوبك+" في صياغة اتفاق لتقليص الإنتاج، وانخفاض الطلب بسبب انتشار فيروس كورونا.

المصدر: رويترز