بوتين: نبحث أسعار النفط مع أوبك وواشنطن.. علينا إيجاد حل

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا تبحث الوضع في سوق النفط مع الشركاء في أوبك والولايات المتحدة، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل لإرسائها.

وقال بوتين خلال اجتماع مع الحكومة الروسية اليوم الأربعاء، إن "هبوط أسعار صادراتنا الأساسية كبير وجدي. نحن نبحث ذلك هنا في البلاد وعلى المستوى الدولي مع شركائنا في أوبك، كما بحثت هذا الأمر مؤخرا مع رئيس الولايات المتحدة".

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وأشار بوتين إلى أن انخفاض أسعار النفط يقلق الأمريكيين أيضا لأن الجدوى الاقتصادية لإنتاج نفطهم الصخري تقدر بحوالي 40 دولارا للبرميل، ولذلك فإن هذا الأمر "اختبار صعب للاقتصاد الأمريكي أيضا".

وأكد بوتين على ضرورة إيجاد حل لجعل الوضع في السوق أكثر مرونة.

وقال إن الوضع الراهن "يقلق الجميع، ويجب أن يقلق المستهلكين أيضا، لأنه إذا كان هناك نقص في التمويل لهذا القطاع، وتم وقف العمل في الحقول الجديدة، فإن قفزة الأسعار سيكون لا مفر منها لاحقا، وهذا الأمر لا يريده أحد".

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وأضاف: "لذا، علينا مع المنتجين والمستهلكين الأساسيين، إيجاد حلول من شأنها جعل الوضع في السوق أكثر مرونة بشكل عام".

يذكر أن أسعار النفط هبطت إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 15 سنة، على خلفية فشل دول "أوبك+" في صياغة اتفاق لتقليص الإنتاج، وانخفاض الطلب بسبب انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات