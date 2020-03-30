توقعات بتأجيل "إكسبو 2020 دبي"

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إنه من المتوقع تأجيل معرض "إكسبو 2020 دبي" لمدة تصل إلى عام بسبب وباء فيروس كورونا العالمي.

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ويتوقع أن توصي لجنة تسيير "إكسبو 2020"، التي تضم مسؤولين من الإمارات ودول أجنبية تشارك في الحدث، بالتأجيل.

وقال مصدران إن قرارا نهائيا وملزما سيتخذ خلال اجتماع سيعقد لاحقا، والذي سيضم الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، الذي يشرف على الفعالية، إلا أنه من غير المرجح أن يعارضوا التوصية.

وذكرت المصادر أن المنظمين يبحثون تأجيل الحدث لعدة أشهر على الأقل في ظل الضرر الذي يلحقه الوباء بالاقتصاد العالمي.

كذلك أشارت المصادر إلى أن المنظمين يبحثون أيضا تأجيل الحدث لمدة عام.

وأغلقت دول حدودها وفرضت حظر التجول وشهدت بعض الصناعات، مثل الطيران، توقفا كاملا تقريبا مما يجعل من الصعب للغاية استضافة أي فعاليات دولية.

و"إكسبو 2020"، هو معرض دولي من المفترض أن ينعقد من 20 أكتوبر 2020 حتى الـ10 من أبريل 2021.

ووفقا لتقديرات المنظمين فإنه كان من المتوقع أن يحضر الحدث نحو 11 مليون زائر من خارج الإمارات، ويوصف الحدث بأنه نموذج رائع للثقافة والأعمال والتكنولوجيا إذ من المقرر أن يضم أجنحة من 192 دولة ويشهد أيضا حفلات موسيقية وفعاليات أخرى.

و"إكسبو 2020" هو الحدث الكبير الأخير، الذي لا يزال من المقرر تنظيمه من الناحية الرسمية حاليا بعد قرار الأسبوع الماضي بتأجيل "أولمبياد طوكيو 2020" لمدة عام، وهو أول تأجيل من هذا النوع في التاريخ الحديث لهذه الألعاب.

وأنفقت دبي مليارات الدولارات على البنية التحتية للاستعداد، وقال مسؤولون محليون وآخرون تنفيذيون إن الحدث العالمي سيكون محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في الإمارات.

المصدر: "رويترز"