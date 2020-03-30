منظمو أولمبياد طوكيو يتوقعون تحديد موعد جديد للدورة هذا الأسبوع

أعلن رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، يوشيرو موري، اليوم، أنه يتوقع اتصالا من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، هذا الأسبوع حول الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو المؤجل.

وقال موري في بداية اجتماع للجنة هو الأول لها منذ قرار التأجيل التاريخي "علينا الاتفاق على الموعد الجديد سريعا".

وأضاف موري، رئيس وزراء اليابان الأسبق: "أتصور أن يتصل بي باخ بخصوص هذا الشأن خلال الأسبوع الحالي".

Tokyo Olympics president says expects call from IOC on new Games date https://t.co/2pehvdKt0Qpic.twitter.com/PhBPog3fAG — Reuters Sports (@ReutersSports) March 30, 2020

وقال أيضا "أعتقد أن الأعضاء أيضا لديهم آراء. كانت أمامنا فرصة كبيرة للتشاور وتبادل الآراء وبعد ذلك أتوقع أن يتوحد الصف والصوت ويتحرك الجميع في اتجاه تنظيم الألعاب بنجاح".

وأكد موري أن اللجنة المنظمة عقدت عدة اتصالات باللجنة الأولمبية الدولية في الأسبوع الماضي لمناقشة منافع وأضرار إقامة الدورة في العام المقبل سواء كان ذلك في الربيع أو الصيف.

وكانت شبكة التلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، قالت أمس الأحد، نقلا عن مصادر لم تحددها، إنه يتوقع وبصورة شبه مؤكدة أن تفتتح الألعاب في 23 يوليو من العام المقبل، وأن تستمر حتى الثامن من أغسطس 2021.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل الألعاب الأولمبية طوال التاريخ الأولمبي الحديث الممتد 124 عاما، رغم أن بعض الدورات ألغيت بسبب الحروب.

المصدر: رويترز