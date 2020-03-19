ترامب حول السوق النفطية: سأتدخل في الوقت المناسب

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتدخل في ما وصفه بـ "الصراع" بين روسيا والسعودية في السوق النفطية "في الوقت المناسب".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، تعليقا على الأوضاع في السوق النفطية: "هذا الأمر مدمر بالنسبة لروسيا لأن اقتصادهم مبني على ذلك، وأسعار النفط الآن أدنى مما كان منذ عقود".

إقرأ المزيد

وتابع قائلا: "بوسعي أن أقول إن هذا الأمر سيء جدا للسعودية لكنها في صراع على السعر والإنتاج. وأنا سأتدخل في الوقت المناسب".

هذا وكان ترامب قد بحث الأوضاع في السوق النفطية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم 9 مارس الجاري، على خلفية هبوط حاد لأسعار النفط، التي وصلت إلى ما دون 30 دولارا للبرميل.

كما بحث السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد الوضع في أسواق النفط مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، يوم الخميس الماضي.

المصدر: رويترز