خبير: ما نشهده في سوق النفط الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية

اعتبر رئيس قسم الاستثمارات بشركة "إينفيست بارتنرس" فلاديمير تسوبروف أن هبوط أسعار النفط دون مستوى الـ25 دولارا للبرميل الذي تشهده الأسواق الآن هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

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وقال الخبير، إن ما يحدث في الأسواق سببه اختلال التوازن بين العرض والطلب، وإن سعر برميل النفط من الممكن أن ينخفض دون مستوى الـ20 دولارا، الوضع الذي نشهده غير مسبوق ربما منذ الحرب العالمية الثانية".

كذلك توقع هبوط الروبل الروسي مع انخفاض أسعار النفط، ويجري تداول العملة الروسية الآن عند مستوى الـ81 روبلا للدولار، وذلك بعدما كان مطلع العام الجاري في نطاق 61 – 64 روبلا للدولار.

وانخفض سعر برميل النفط من ماركة "برنت" الأربعاء دون مستوى الـ25 دولارا للبرميل، والذي يعد أدنى مستوى منذ العام 2003، فيما هوت عقود الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في 18 عاما.

وخسرت عقود النفط أكثر من نصف قيمتها على مدار الأيام العشرة الماضية.

وقال بنك جولدمان ساكس إن الطلب العالمي على النفط بحلول نهاية مارس آذار قد يهبط بما يتراوح بين ثمانية ملايين إلى تسعة ملايين برميل يوميا، في إشارة إلى أن أسعار النفط قد تستمر في الهبوط في الفترة القريبة القادمة.

وتسارع هبوط أسعار النفط الشهر الجاري بعدما فشلت موسكو والرياض في التوصل لاتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد مارس 2020، ما أجج المخاوف من حدوث تخمة كبيرة في الأسواق.

المصدر: وكالات