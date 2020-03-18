"رويترز": هبوط الخام الأمريكي إلى 20.37 دولار للبرميل

هوت أسعار النفط إلى مستويات قياسية اليوم الأربعاء، بتراجع العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في 18 عاما، وبلوغ خام برنت أدنى مستوى في 16 عاما.

وانخفض الخام الأمريكي إلى 20.37 دولار للبرميل، حيث أفادت وكالة "رويترز" بأن العقود الآجلة للخام الأمريكي هوت 6.58 دولار أو 24.42%.

وأشارت الوكالة إلى أن أسعار الخام الأمريكي سجلت اليوم أسوأ أداء في عشر جلسات متتالية منذ إطلاق سوق العقود عام 1983.

وتراجعت أسعار النفط مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة وسط توقف حركة السفر والأنشطة الاجتماعية بسبب وباء فيروس كورونا.

وقال بنك الاستثمار "غولدمان ساكس"، إن "انهيار طلب النفط بسبب انتشار كورونا يبدو أكثر حدة"، وتوقع أن ينخفض سعر الخام إلى 20 دولارا للبرميل في الربع الثاني، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ بداية 2002.

كما توقع البنك انكماش الطلب بواقع 8 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية مارس الجاري بسبب الوباء، وأن يبلغ التراجع السنوي 1.1 مليون برميل في 2020، وهو ما وصفه بأكبر انخفاض مسجل.

المصدر: "رويترز"