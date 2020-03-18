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العمل الدولية: 25 مليون شخص قد يفقدون وظائفهم في العالم نتيجة كورونا

مال وأعمال

العمل الدولية: 25 مليون شخص قد يفقدون وظائفهم في العالم نتيجة كورونا
Reuters
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أعلنت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، أن 25 مليون شخص قد يفقدون وظائفهم على مستوى العالم نتيجة فيروس كورونا.

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وقالت المنظمة إن وباء فيروس كورونا قد يثير أزمة اقتصادية عالمية ويدمر ما يصل إلى 25 مليون وظيفة حول العالم إذا لم تتحرك الحكومات بسرعة لحماية العمال من التداعيات.

وأضافت المنظمة "لكن إذا شهدنا استجابة دولية منسقة عبر سياسات، مثلما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009، عندئذ فإن التأثير على البطالة العالمية قد يكون أقل إلى حد كبير".

ودعت المنظمة إلى إجراءات عاجلة وواسعة النطاق ومنسقة لحماية العمال في أماكن العمل وتحفيز الاقتصاد ودعم الوظائف والدخول.

المصدر: رويترز

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