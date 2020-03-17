سوريا تعلن تشغيل رحلات متتالية جديدة إلى الإمارات الثلاثاء رغم أزمة كورونا

أعلنت وزارة النقل السورية عن تشغيل رحلات متتالية من مطار دمشق الدولي إلى إمارة الشارقة وبالعكس اعتبارا من الثلاثاء، على الرغم من هبوط حاد في حركة الطيران عالميا بسبب فيروس كورونا.

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وأوضحت الوزارة، في بيان اصدرته مساء أمس الاثنين، أن الرحلات ستنطلق يوم 17 مارس وستجري على متن طائرات "الخطوط الجوية السورية"، ودعت الراغبين في السفر للتوجه إلى مكاتبها لحجز البطاقات.

وسبق أن سيرت وزارة النقل السورية رحلتين متتاليتين إلى إمارة الشارقة، الأحد والاثنين، "نظرا للطلب المتزايد من قبل المواطنين".

وشددت على أن تسيير الرحلات يأتي "مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المتبعة في المطارات والفحص للمغادرين والقادمين للتصدي لفيروس كورونا".

يأتي هذا البيان في تناقض مع إعلان الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، السبت الماضي، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى سوريا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، "اعتبارا من 17 مارس وحتى إشعار آخر".

وهذه الخطوة تتخذ في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الطيران أزمة كبيرة على خلفية تعليق رحلات دولية كثيرة، بما في ذلك في العالم العربي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد من النوع "COVID-19"، الذي قتل أكثر من 7.1 ألف شخص وضرب أكثر من 140 دولة.

المصدر: RT