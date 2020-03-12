الولايات المتحدة تفتح أسواقها لصواريخ "سويوز" الروسية

سمحت واشنطن لشركة تابعة لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" ببيع الصواريخ الفضائية "سويوز-2" من الفئة الخفيفة والمتوسطة في السوق الأمريكية، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك بحسب ما أعلنته اليوم International Launch Services، وهي شركة أسستها "روس كوسموس" في الولايات المتحدة لتقديم الخدمات وبيع منتجات الفضاء الروسية في أمريكا.

كذلك حصلت الشركة على إذن من السلطات الأمريكية لتقديم خدمات السفر إلى الفضاء الكوني، على متن المركبات الفضائية المأهولة من طراز "سويوز إم إس".

وتسوق الشركة في الوقت الحالي بالسوق الأمريكية الصاروخ الروسي "بروتون –إم"، والصواريخ الناقلة من فئة "أنغارا".

المصدر: "لينتا.رو"