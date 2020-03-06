وزير النفط الإيراني: هذا واحد من أسوأ الاجتماعات التي رأيتها في تاريخ "أوبك"

وصف وزير النفط الإيراني بيجن زنغة، اجتماع "أوبك" بأنه من أسوأ الاجتماعات التي رآها في تاريخ المنظمة.

وأشار بيجن زنغة إلى أن بعض أعضاء أوبك كانوا يصرون على انضمام المنتجين المستقلين إلى تخفيضات الإنتاج.

وأضاف زنغة أنه جرت مفاوضات خاصة لـ 6 ساعات، لكن روسيا والسعودية لم تتمكنا من التوصل إلى اتفاق.

وصرح وزير النفط الإيراني بأن اجتماعا آخر سيعقد قريبا بين أعضاء أوبك والمستقلين، موضحا أنه سيكون صعبا بسبب المخاوف الصحية بشأن فيروس كورونا.

وتابع قائلا: "لكن يمكن التوصل إلى اتفاقات من خلال مؤتمر عبر الفيديو".

وفي وقت سابق، قال مصدر في "أوبك"، اليوم الجمعة، في تصريح لوكالة "رويترز" إن اجتماع "أوبك+" انتهى وأن التحالف لم يتوصل إلى اتفاق.

وصرح مصدران في "أوبك" لوكالة "رويترز"، بأن المنظمة والمنتجين غير الأعضاء فيها، أخفقوا في الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج القائمة.

ويأتي ذلك في وقت تتخوف فيه الأسواق من تراجع الطلب العالمي على النفط الخام ونمو الاقتصاد العالي في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.

المصدر: وكالات