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انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف على الاقتصاد العالمي

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف على الاقتصاد العالمي
Reuters
انحفاض أسعار النفط وسط مخاوف على الاقتصاد العالمي
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تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بشكل حاد، إذ انخفض خاما "برنت" و"غرب تكساس الوسيط" بنحو 3%، مع تأجج المخاوف حيال الطلب العالمي على الخام والنمو الاقتصادي بسبب تفشي كورونا.

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وأظهرت بيانات موقع "بلومبرغ"، أن خام "برنت" تراجع، بحلول الساعة 10:45 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 2.38% إلى 48.80 دولار للبرميل، فيما نزل الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.31% ليسجل 44.84 دولار للبرميل.

ويأتي الهبوط في وقت تبحث فيه دول تحالف "أوبك+"، الذي يضم مجموعة دول من داخل وخارج منظمة "أوبك"،  اتفاق خفض إنتاج الخام، الذي ينتهي أواخر الشهر الجاري.

وأبلغ مصدر روسي رفيع المستوى وكالة "رويترز"، أن موسكو لن تؤيد دعوة "أوبك" لمزيد من تخفيضات إنتاج النفط، ولن توافق إلا على تمديد تخفيضات "أوبك+" القائمة بالفعل.

المصدر: وكالات

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