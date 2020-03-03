الكرملين يدعو لانتظار نتائج اجتماع "أوبك+"

دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم لانتظار نتائج اجتماعات "أوبك+" الأسبوع الجاري، وسط تفاؤل أسواق الطاقة باتفاق دول "أوبك+" على تخفيضات أكبر لدعم أسعار النفط.

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وقال بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بحث مع شركات الطاقة الروسية المقترحات التي يمكن أن تطرح خلال اجتماعات "أوبك+" الأسبوع الجاري.

وردا على سؤال ما إذا كانت موسكو على استعداد لخفض إضافي للإنتاج، طلب بيسكوف الانتظار حتى الأربعاء، وقال: "دعونا ننتظر (نتائج) الاجتماع".

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد اجتماعا مع رؤساء كبريات شركات النفط والغاز الروسية، حيث تمت مناقشة الأوضاع في سوق النفط العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا وسط مخاوف من تراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود.

ومن المقرر أن تعقد الدول المشاركة في تحالف "أوبك+" اجتماعا في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس الجاري لمناقشة الخطوات الإضافية المطلوبة لدعم أسواق النفط.

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وقالت "لوك أويل"، التي تعد ثانية أكبر شركات النفط في روسيا، إن مقترح "أوبك" خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا، سيكون كافيا لتحقيق التوازن في السوق ورفع أسعار الخام مجددا إلى 60 دولارا للبرميل.

من جهته أعرب وزير النفط الكويتي خالد الفاضل عن تفاؤله بشأن اجتماعات "أوبك" واستمرار التعاون بين دول "أوبك+"، مضيفا أن اجتماعات "ماراثونية" ستعقد في فيينا للتوصل إلى اتفاق بشأن أفضل السبل لتحقيق الاستقرار والتوازن بسوق النفط.

المصدر: وكالات