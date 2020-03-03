النفط يواصل مكاسبه وسط تفاؤل بجهود منسقة لمكافحة أثر كورونا

تواصل أسعار النفط مكاسبها اليوم بفضل توقعات بتبني بنوك مركزية على الأرجح إجراءات تحفيز مالي لمواجهة أثر تفشي كورونا والتفاؤل المتزايد حيال تخفيضات أكبر لإنتاج "أوبك" هذا الأسبوع.

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وزاد خام "برنت" بنسبة 1.1% إلى 52.46 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:56 بتوقيت غرينيتش، فيما صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.5% إلى 47.46 دولار للبرميل.

وتعافى الخامان إلى حد ما خلال اليومين السابقين، بعد خسائر تجاوزت 20% من ذروة 2020، التي سجلتها في يناير جراء مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود بسبب فيروس كورونا.

ومع استمرار المخاوف بشأن الطلب على الخام، يدرس عدد من الأعضاء الرئيسيين في تحالف "أوبك+" خفضا أكبر للإنتاج ربما بواقع مليون برميل يوميا. وكان الاقتراح السابق بخفض إضافي لـ 600 ألف برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تعلن "أوبك+" عن تخفيضات أعمق للإنتاج في اجتماع التحالف يومي الخامس والسادس من مارس في فيينا. وكانت المجموعة اتفقت على خفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس المقبل.

المصدر: "رويترز"