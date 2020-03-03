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تراجع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في الصين إلى أدنى مستوى منذ أسابيع

الصحة

تراجع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في الصين إلى أدنى مستوى منذ أسابيع
Reuters THOMAS PETER
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، أن البر الرئيسي الصيني سجل 125 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين، انخفاضا من 202 حالة يوم الأحد.

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وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي حتى الآن إلى 80151 حالة.

وبلغ عدد الوفيات 2943 مع نهاية يوم الاثنين، بزيادة 31 حالة وفاة عن يوم الأحد.

وسجلت مقاطعة هوبي بؤرة تفشي الفيروس، 31 حالة وفاة جديدة، منها 24 في ووهان عاصمة المقاطعة.

وتجاوز عدد الذين تعافوا وغادروا المستشفيات 47 ألف شخص.

المصدر: "رويترز"

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