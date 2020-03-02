كورونا.. انخفاض ملموس بعدد الإصابات في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أنها رصدت يوم أمس 202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد، في مؤشر على انخفاض ملموس عن يوم السبت الذي سجل 573 إصابة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بالإصابة في البر الرئيسي للصين إلى 80026 حالة.

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وبلغت حصيلة الوفيات بالفيروس 2912 شخصا، بنهاية يوم الأحد، بزيادة 42 حالة عن اليوم السابق. وكانت جميع حالات الوفاة في مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، منها 32 حالة في مدينة ووهان عاصمة المقاطعة.

ويأتي هذا الانخفاص في أرقام الإصابات بكورونا في الصين، بعد زيادة طفيفة سجلت في اليوم السابق.

المصدر: "رويترز"