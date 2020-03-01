كورونا في الصين.. زيادة طفيفة في عدد الإصابات

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد، تسجيل 573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد خلال يوم السبت، ارتفاعا من 427 حالة في اليوم السابق.

وسجلت البلاد 35 حالة وفاة مقابل 47 حالة في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في الصين إلى 2870.

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وشملت الوفيات 34 حالة في مقاطعة هوبي، موطن الفيروس، والتي سجلت أيضا 570 حالة إصابة جديدة، معظمها في ووهان، عاصمة المقاطعة.

وحسب السلطات، فإن أكثر من نصف المصابين، أي حوالي 41600 ألف من أصل 79824 مصابا، قد تعافوا وغادروا المستشفيات.

وفي هونغ كونغ بلغت حصيلة الإصابات المسجلة 95 حالة، منها حالتا وفاة و33 حالة شفاء، وفي ماكاو 10 إصابات، منها 8 حالات شفاء، وفي تايوان رصدت 39 حالة إصابة، منها حالة وفاة واحدة و9 حالات شفاء.

المصدر: وكالات