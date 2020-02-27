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نوفاك: لا خلاف بين موسكو والرياض حول "أوبك+"

مال وأعمال

نوفاك: لا خلاف بين موسكو والرياض حول
Sputnik
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
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نفى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، وجود أي خلافات بين موسكو والرياض في ما يتعلق باتفاق خفض الإنتاج "أوبك+"، مؤكدا أن روسيا تخطط لمزيد من التعاون مع السعودية.

وقال نوفاك للصحفيين اليوم الخميس: "يتواصل تعاوننا مع السعودية في إطار الاتفاقات التي تم تحقيقها سابقا. نخطط لعقد لقاء دوري في مارس المقبل ونحن راضون للغاية عن التعاون مع شركائنا السعوديين، ونريد مواصلة التعاون معهم لاحقا داخل أوبك، وعلى المستوى الثنائي وهناك الكثير من الخيارات للتعاون في قطاع الطاقة".

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ودخل اتفاق "أوبك+" لخفض إنتاج النفط حيز التنفيذ مطلع 2017 وتم تمديده مرات عدة، إذ ينتهي الاتفاق الحالي أواخر الربع الأول من 2020، ويتضمن خفض الإنتاج بـ1.7 مليون برميل يوميا عن مستوى إنتاج أكتوبر 2018.

المصدر: "تاس"

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