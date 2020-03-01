كورونا.. "العال" بصدد تسريح ألف موظف

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" اليوم الأحد، أنها قد تضطر لتسريح ألف موظف من إجمالي العاملين لديها بسبب الخسائر المترتبة على الشركة إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وألغت إسرائيل الرحلات الجوية المباشرة من وإلى البلدان التي انتشر فيها الفيروس، وحظرت على الأجانب دخول أراضيها من هذه الدول.

وذكرت صحيفة "غلوبس" اليومية في تل أبيب، أن "العال" ألغت الأسبوع الماضي، رحلاتها إلى إيطاليا بعد تحذيرات من وزارة الصحة.

وقدرت الشركة في تقرير صدر الأسبوع الماضي عن بورصة تل أبيب خسائرها بسبب الفيروس للربع الأول من العام الجاري، بما يتراوح بين 50 و70 مليون دولار.

وقال رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية خلال احتجاج لموظفي الشركة في مطار "بن غوريون": "الشركة وأطراف آخرون في صناعة الطيران يواجهون الانهيار".

من جهته، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أرنون بن دفيد: "نحن في حالة طوارئ.. "العال" تواجه الانهيار ولا أحد يهتم".

وناشد بن دفيد "الحكومة الإسرائيلية ورئيسها تقديم دعم موقت للشركة لتتمكن من البقاء".

المصدر: أ ف ب