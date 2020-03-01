كورونا.. الحجر على 450 جنديا في إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، الحجر على نحو 450 جنديا، بعد عودتهم إلى إسرائيل من الخارج.

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وأشار الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أن نحو 150 جنديا وضعوا قيد الحجر، وأن "معظمهم عادوا من قضاء عطلة شخصية في الخارج، فيما الباقون خالطوا أفراد بعثة عسكرية من كوريا الجنوبية أو كانوا على مقربة من مريض عاد من إيطاليا.

وأكد أن "الحجر الصحي سيفرض أيضا على قرابة 300 جندي عادوا منذ منتصف الشهر الماضي من إيطاليا".

المصدر: معا