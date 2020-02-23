البنوك تنال من بورصتي السعودية ودبي وسط خسائر في معظم أسواق الخليج

سجلت أسواق الأسهم الخليجية، انخفاضا ملموسا خلال تداولات اليوم الأحد، على خلفية الهبوط الذي أصاب أسهم البنوك المدرجة فيها.

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وتراجع مؤشر البورصة السعودية بواقع 0.3%، جراء هبوط أسهم شركة الاتصالات السعودية بمقدار 2%، بالإضافة لانخفاض أسهم البنك الأهلي التجاري بواقع 1.3%، والذي يعتبر أكبر بنك في المملكة، في حين ارتفع سهم أرامكو بنسبة 1.2% ، محققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.

وسجلت بورصة دبي أيضا، تراجعا بقيمة 0.7%، بسبب خسائر سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.3%، في حين فقد سهم الشركة العربية للطيران نسبة 3.2% من قيمته.

وهبط مؤشر سوق قطر بنسبة 0.4%، بعد أن سجل مكاسب على مدى ثلاثة أيام، في حين صعد مؤشر أبو ظبي بمقدار 0.2%، مدعوما بمكاسب سهم بنك أبو ظبي الأول التي بلغت 1%.

وأظهر مؤشر سوق مصر انخفاضا بنسبة 0.2%، وتراجع مؤشر سوق الكويت بمقدار 0.4%، في حين أرتفع مؤشر سلطنة عمان بمقدار 1%.

المصدر: "رويترز"