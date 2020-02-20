تسيير رحلات طيران مباشرة من حلب إلى القاهرة

أعلن وزير النقل السوري علي حمود، اليوم الخميس، عن خطة لتسيير رحلات جوية من مطار حلب الدولي، الذي افتتح يوم أمس، إلى القاهرة في مطلع شهر مارس المقبل.

إقرأ المزيد

وقال الوزير لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "حركة الرحلات الجوية الدولية ستبدأ من القاهرة، حيث سيتم إطلاق رحلات إلى العاصمة المصرية مطلع الشهر الثالث (مارس 2020)، نظرا لوجود جالية (سورية) كبيرة في القاهرة​​​، ومن ثم سيكون التشغيل إلى دول عديدة، لسنا حاليا بصدد ذكرها".

وأضاف حمود، في معرض حديثه عن افتتاح مطار حلب الدولي، أن "هذا الانتصار جاء نتيجة تلاحم الجيش والشعب.. هذا الانتصار الذي تحقق نتيجة التعاون والدعم الكبير من قبل الدول الصديقة المتمثل بالدعم السياسي والعسكري وحتى المادي".

وأشار إلى أن بدء عمل المطار وتحرير حلب "سيؤدي إلى إنجازات اقتصادية وخطوة نحو عودة كل من اضطر للمغادرة، خاصة رجال الأعمال وعودة المصانع للعمل في حلب، عاصمة الاقتصاد السوري"، موضحا بأن "المطار سيزيد من حركة الاقتصاد".

إقرأ المزيد

وهبطت أمس في مطار حلب الدولي أول طائرة ركاب تابعة لمؤسسة الطيران العربية السورية، قادمة من دمشق، بعد انقطاع دام أكثر من 8 أعوام، وتم تحقيق ذلك بعد أيام من إعلان الجيش السوري تحريره مناطق في ريف حلب الشمالي الغربي.

ويعد مطار حلب الدولي ثاني أكبر مطار دولي في سوريا، ويقع على بعد 10 كيلومترات من وسط مدينة حلب، أكبر المدن السورية بالكثافة السكانية.

المصدر: "سبوتنيك"