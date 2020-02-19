انطلاق أول رحلة ركاب من دمشق إلى حلب بعد توقف دام 8 سنوات

انطلقت اليوم الأربعاء أول رحلة ركاب من مطار دمشق إلى حلب، وذلك بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي.

وأقلعت الطائرة التابعة لخطوط الطيران السورية الساعة 10:43 بالتوقيت المحلي من دمشق، ومن المتوقع أن تصل مطار حلب في تمام الساعة 11:24 بالتوقيت المحلي.

والطائرة من طراز "إيرباص A320"، والرحلة تحمل رقم RB113.

ويمكن تتبع مسار رحلة الطائرة في الأجواء السورية من هنا.

وأعلن وزير النقل السوري علي حمود الاثنين استئناف تشغيل مطار حلب الدولي، بعد توقف دام 8 سنوات.

المصدر: RT