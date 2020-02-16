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اتفاق السعودية والكويت بخصوص "المقسومة" بدأ يؤتي ثماره

مال وأعمال

اتفاق السعودية والكويت بخصوص
AFP YASSER AL-ZAYYAT
وزيرا النفط في السعودية والكويت في صورة تذكارية مع عمال القطاع بعد توقيع اتفاقية المنطقة المقسومة
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قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، إن عملية الضخ التجريبي للنفط من حقلي "الوفرة" و"الخفجي" المشغلين بالشراكة مع السعودية، قد بدأت اليوم الأحد.

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وأضاف أن الإنتاج التجريبي من الحقلين الواقعين في "المنطقة المقسومة" سيزيد بالتدريج حتى يبلغ مستوياته الطبيعية.

ولفت الفاضل إلى أنه يتوقع أن يبلغ إنتاج النفط من المنطقة المشتركة 550 ألف برميل في اليوم قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أن الكويت تهدف إلى تعزيز إنتاجها من النفط ليصل إلى 4 ملايين برميل في اليوم بحلول سنة 2040.

واتفقت السعودية والكويت في العام المنصرم على وضع حد لنزاع دام 5 سنوات حول المنطقة المقسومة، ما سيسمح باستئناف الإنتاج في الحقلين اللذين يمكنهما ضخ 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

المصدر: "رويترز"

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