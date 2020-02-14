 
مباشر
عاجل
الحريري في ذكرى اغتيال والده: التوطين غير وارد ونعارضه والدستور يمنعه

للمرة الأولى منذ فرض العقوبات الأمريكية.. طهران تكشف حجم صادراتها النفطية

مال وأعمال

للمرة الأولى منذ فرض العقوبات الأمريكية.. طهران تكشف حجم صادراتها النفطية
Reuters
للمرة الأولى منذ فرض العقوبات الأمريكية.. طهران تكشف حجم صادراتها النفطية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9nk

كشف كبير مستشاري المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي عن حجم صادرات إيران النفطية، في وقت ترزح فيه طهران تحت عقوبات اقتصادية قاسية من واشنطن.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران ردا على ضرباتها الصاروخية
الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران ردا على ضرباتها الصاروخية

وقال المسؤول الإيراني إن حجم صادرات البلاد من النفط الخام في الوقت الراهن لا يتجاوز مستوى الـ700 ألف برميل يوميا.

ودعا صفوي الشعب الإيراني للتكاتف والصبر لمواجهة العقوبات الأمريكية، وقال: "لا يمكن للحكومة أن تفعل كل شيء لوحدها في ما يخص إدارة البلاد. سابقا كان عدد سكان إيران 36 مليون نسمة وكنا نصدر 6 ملايين برميل من النفط، أما الآن فنحن نصدر أقل من 700 ألف برميل يوميا، ونعمل على إدارة أكثر من 80 مليون نسمة، إذا تعاونا معا سنمضي قدما على طريق التطور والإعمار".

وهذه المرة الأولى التي يصرح فيها مسؤول إيراني رفيع المستوى بحجم الصادرات النفطية منذ فرض العقوبات الأمريكية، حيث تحجم طهران عن إعلان رقم صادراتها كي لا تتيح لواشنطن الكشف عن آلياتها للالتفاف على العقوبات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!