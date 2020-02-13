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السودان.. غلاء فاحش وسط تضخم يلامس 65 بالمئة

مال وأعمال

السودان.. غلاء فاحش وسط تضخم يلامس 65 بالمئة
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
مكاتب تصريف وتوحيل العملات الأجنبية في السودان - أرشيف
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أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 64.28 بالمئة في يناير الماضي، قياسا بـ57.01 بالمئة في ديسمبر 2019، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات.

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مصادر: رفع أسعار البنزين في السودان من منتصف فبراير
مصادر: رفع أسعار البنزين في السودان من منتصف فبراير

وأكدت وزارة النفط السودانية أمس الأربعاء، أن رفع أسعار البنزين سيتم اعتبارا من منتصف شهر فبراير الجاري، وأن الحكومة ستظل تدعم البنزين المباع بالسعر الجديد بنسبة 50 بالمئة من كلفته.

من جهته، شدد وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس، على أن "الخرطوم ستواصل دعم أسعار الخبز أثناء فترة الحكم الانتقالي"، لكنها تريد تحقيق "العدالة" في توزيع الدعم.

وتضرر اقتصاد السودان بشدة عقب عملية انفصال جنوب البلاد عام 2011، الأمر الذي كلف حكومة الخرطوم ثلاثة أرباع إنتاجها من النفط، وهو مصدر مهم للعملة الصعبة.

وارتفعت في السودان أسعار الأغذية والمشروبات وأسعار صرف العملات الأجنبية وخاصة الدولار، فيما أدى نقص الخبز والوقود وهما سلعتان مدعومتان من الحكومة، بجانب الزيادات الكبيرة في الأسعار إلى اندلاع احتجاجات أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

المصدر: رويترز

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