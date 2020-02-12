مصادر: رفع أسعار البنزين في السودان من منتصف فبراير

أفاد مصدر في وزارة النفط السودانية لوكالة "رويترز"، بأنه سيتم رفع أسعار البنزين المباع تجاريا، اعتبارا من منتصف فبراير الجاري.

ووفقا للمصدر، فإن سعر البنزين في بعض محطات الوقود سيرتفع إلى 28 جنيها سودانيا (55 سنتا أمريكيا) للتر من 6 جنيهات، وإن الحكومة ستظل تدعم البنزين المباع بالسعر الجديد بنسبة 50% من تكلفته.

وفي شأن آخر، قال وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس، إن الخرطوم ستواصل دعم أسعار الخبز أثناء فترة الحكم الانتقالي، لكنها تريد تحقيق "العدالة" في توزيع الدعم.

إقرأ المزيد

وأكد الوزير أثناء إعلانه عن خطة للتعامل مع الطوابير الطويلة أمام المخابز في ظل أزمة اقتصادية، أن لدى السودان ما يكفيه من القمح حتى مايو المقبل.

يذكر أن تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد من أولويات السلطات السودانية في الفترة الانتقالية، نظرا لحدة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قد عقد اجتماعا يوم الاثنين الماضي لبحث سبل معالجة الأزمة.

المصدر: رويترز